مساعدة 200 ألف مستفيد الأبرز.. إنجازات مبادرة حياة كريمة خلال 2020.. فيديو





وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أن نسب الفقر داخل الـ 143 قرية وصلت إلى 70% ووصلت إلى المستوى الأعلى على الإطلاق حتى 90% فقراً.





وتابع مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن أنه كان هناك تعاون كانت تقوده وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية وتعمل على مستوى البنية الأساسية والمرافق واستهداف الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الرعية الصحية لهم سواء بالعلاج أو فحص طبي شامل .





وأشار عبد الفتاح إلى أن وزارة التضامن قامت بأكثر من 44 ألف تدخل للفئات المستحقة بالمساعدة والرعاية واستفاد منه ما يقرب من 200 ألف مستفيد بشكل مباشر على مستوى الـ 143 قرية .





وقال مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن إن المبادرة خلال عامها الأول بالعمل داخل تلك القرى كلفت مخصصات مالية وصلت إلى نحو 2 ونصف مليار جنيه .

أكد الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، أنه كان لدينا تكليف رئاسي بالعمل على تطوير وتحسين معيشة المواطنين بالقري الأكثر احتياجاً مؤكدًا أنه كان يتم العمل على مستوى 143 قرية من بين أكثر من 1000 قرية من القرى الأكثر احتياجا في مصر.