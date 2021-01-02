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بين الناس

بسبب تقاعس المسئولين..استغاثة من أهالي المنوات إلى وزير الاتصالات

السبت 02/يناير/2021 - 05:02 م
صدى البلد
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سامح الشريف
استغاث أهالي قرية «المنوات» مركز أبو النمرس محافظة الجيزة، بـالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وذلك بعدما قدموا شكاوى عديدة إلى السنترال الخاص بالقرية لإصلاح البنية التحتية في أماكن تركيب الخط الأرضي للتقديم للحصول على الإنترنت المنزلي؛ حيث إنه بعد الحظر والإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة وتحول التعليم إلى إلكتروني أصبح من الضروري وجود إنترنت منزلي وهو ما ليس متاحا الآن في أماكن كثيرة بالقرية.

وفي ذلك يقول الشاكي، سامح الشريف: لقد تقدمنا بشكاوى عديدة في السنترال الخاص بالقرية وسنترال المحافظة ولكن دون جدوى لتحسين الخدمة من المسئولين وإصلاح الأماكن الموجود بها عطل على نفقتنا الخاصة، ولكن لم نجد أي استجابة؛ أدى ذلك إلى عدم تحصيل الطلبة لدروسهم وتعطل الشباب عن محاضراتهم الإلكترونية ويؤدي ذلك إلى رسوبهم كما أنه عطَّل العاملين على شبكة الإنترنت وجعلهم يذهبون إلى العمل معرضين بذلك أنفسهم وعائلاتهم إلى فيروس كورونا، لذا نرجو من المسئولين متابعة الأمر وسرعة حله حفاظا على أبنائنا وحقهم في استكمال تعليمهم على منصات التعليم الإلكترونية,

وللتواصل مع الشاكي الاتصال برقم 01060577631.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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