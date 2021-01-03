الرئيسي عسكري| القبض على المتهمين بطعن ودهس شاب في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن ضبط الأربعة المتهمين، في قضية قتل شاب دهسًا في محافظة مبارك الكبير، ما أدى إلى وفاته.





وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، إن قطاع الأمن الجنائي التابع للوزارة استطاع ضبط هؤلاء المتهمين بقتل الشاب، مؤكدة أنه جار التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.





وذكرت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إن المتهم الرئيسي عسكري في وزارة الداخلية، كما تم ضبط الـ3 الآخرين.





وأثار حادث مقتل شاب من فئة "البدون"، إثر دهسه عمدا بمركبة في منطقة "القصور"، حالة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مطالبين بضبط الجاني المتواري عن الأنظار.





وكان شاب من "البدون" لفظ أنفاسه الأخيرة، امس السبت، عقب تعرضه لحادث دهس متعمد من قبل صاحب سيارة رياضية بها 4 أشخاص.





وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن المصاب نقل إلى المستشفى لكنه توفي أثناء تلقيه العلاج، موضحة أن القتيل له سابق معرفة بالجاني ووقعت بينهما خلافات.





فيما قالت صحيفة "المجلس" إن الشاب يبلغ 33 عاما، وتوفي بعد تلقيه 4 طعنات في الديوانية الأربعاء الماضي، ثم دهسه بسيارة عمدا أمس السبت، لينقل إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة.





وقالت مصادر أمنية إن "الشاب توفي إثر الطعنات التي تلقاها، الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لانتكاسة طبية، وبناء عليه تم تبديل مسمى القضية من شروع بالقتل إلى القتل العمد".