قرار جديد من الصحة بشأن حالات العزل المنزلي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك متابعة دقيقة لنسب الاكسجين لكل المستشفيات ونستجيب للمستجدات .





وأضافت زايد في كلمتها بمؤتمر صحفي لها، إن هناك حالات لا تأتي لوزارة الصحة وتعتبر حالات مصابة بفيروس كورونا ولكن حالتها بسيطة وتخضع للعزل المنزلي.





وتابعت الوزيرة:" نرغب في الوصول لكل الحالات التي يتم عزلها منزليا ، وتم إطلاق مبادرة لرعاية حالات العزل المنزلي".





وأكملت :" الوحدات الصحية في الأحياء والقرى والنجوع تتابع الحالات المعزولة منزليا، وتمر على المنازل المتواجدة بها حالات العزل المنزلي لمتابعتها عن طريق الوحدات الصحية".



