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قرار جديد من الصحة بشأن حالات العزل المنزلي

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:05 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك متابعة دقيقة لنسب الاكسجين لكل المستشفيات ونستجيب للمستجدات .

وأضافت زايد في كلمتها بمؤتمر صحفي لها، إن هناك حالات لا تأتي لوزارة الصحة وتعتبر حالات مصابة بفيروس كورونا ولكن حالتها بسيطة وتخضع للعزل المنزلي.

وتابعت الوزيرة:"  نرغب في الوصول  لكل الحالات التي يتم عزلها منزليا ، وتم إطلاق مبادرة لرعاية حالات العزل المنزلي".

وأكملت:" الوحدات الصحية في الأحياء والقرى والنجوع  تتابع الحالات المعزولة منزليا، وتمر  على المنازل المتواجدة بها حالات العزل المنزلي لمتابعتها عن طريق الوحدات الصحية".

ولفتت زايد:"  شباب تابعون لمبادرة 100 مليون صحة  يمرون على حالات العزل المنزلي لمتابعتها ".
 
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