محافظة الإسكندرية: إغلاق 30 منشآة لمخالفة الإجراءات الاحترازية

شنت الأجهزة المعنية بأحياء الإسكندرية حملات مكبرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحلات والمراكز التعليمية والتجارية والأسواق، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.





ففي حي ثان المنتزه، برئاسة اللواء أشرف بهجت، أغلق الحي 7 منشآت مخالفة لعدم الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وتم تحصيل غرامات فورية بإجمالي 10750 جنيها وذلك بشارع (صديقات الكتاب المقدس ، أطلس ، جمال عبد الناصر)، وذلك بحضور الدكتور محمد مسعد معاون المحافظ.





وتشكلت الحملة من السادة ممثلي الجهات المعنية ( العضو القانوني بالمنتزه ثان، مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات ) ، حيث جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وجاري متابعة الحملات لإغلاق المنشأت المخالفة حفاظا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.





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وفي حي العامرية ثان، برئاسة محمود بريك، رئيس الحي، نفذ الحي حملات موسعة بنطاق الحي، أسفرت عن غلق 3 منشآت مخالفة، وهم سنتر تعليمي بالناصرية القديمة، وسنتر تعليمي بشارع الكابلات، وسايبر.





وفي حي وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف، أغلق الحي 11 منشأة مخالفة، منهم ١٠ منشآت لم تلتزم بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وورشة لم تلتزم بمواعيد الاغلاق المقررة ، حيث تم توقيع الغرامات المقررة ؛واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





وشدد اللواء علاء يوسف خلال الحملة علي ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل كل منشاة، منع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية ، توفير اجهزة لقياس الحرارة ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الايدي بمدخل المنشآت، واستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة ، والتطهير بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية، والتأكيد علي ضرورة توفير سلات مهملات، و التخلص من النفايات بشكل آمن .





كما أكد يوسف ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.





وشن حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية حملة أسفرت عن غلق مركزين تعليميين يضم عدد من الطلبة والطالبات بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في شارع المواسير بكوبري الناموس وشارع الإمام الحسين متفرع من شارع المواسير البر القبلي، فضلًا عن غلق (3) كافيتريات و(3) محال تجارية ومطعم لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوافر جهاز قياس الحرارة والاهتمام بالحالة العامة للنظافة والتزام التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، وكذا الالتزام بمواعيد الغلق المحددة للمحال التجارية والمطاعم.





وأغلق حي الجمرك، برئاسة رجب عبدالرازق رئيس الحي، مقهى بميدان التحرير، شركة للتوريدات بشارع الأهرام ، وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .





وفي حي غرب، أسفرت الحملة التي شنها الحي عن غلق وتشميع عدد 2 مقهي ومحل لتقديم الطعام بشارع النخيل بغيط العنب كما تم اعدام عدد من الأغذية الفاسدة.





كما تم تحرير محاضر مخالفات بيئية ومحاضر اشتراطات صحيه لاحد الافران بشارع البان ومحاضر تموين لوجود نقص في وزن رغيف الخبز، وتحرير عدد 3 محاضر امن صناعي لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدد 9 محاضر تموين، وعدد 5 محاضر صحة، وعدد 8 محاضر مخالفات بيئية.





يأتي هذا تنفيذًا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء ارقام: ٧٦٧ ،٩٣٩ ، ١٠٢٤ لسنة ٢٠٢٠ بشان خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، الخاصة بتطبيق الغرامات الفورية على المنشآت المخالفة، مع الاغلاق لمدة أسبوع.



