تعرف على أسعار الخضار في سوق الجملة بأكتوبر .. فيديو

يعد سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر من أكبر الأسواق لبيع الخضراوات والفاكهة، بأسعار تناسب جميع فئات المواطنين المصرية، سواء من التجار أو المواطنون العاديين.





ورصدت كاميرا "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق الجملة بأكتوبر والمشاكل التى يواجهها التجار، والذين اجمعوا علي ركود البيع والشراء في السوق بنسبة كبيرة منذ مدة، وذلك يرجع لارتفاع الأسعار.





في البداية قال حسين عبد الله، أحد بائعي الخضار في سوق الجملة، أن سعر الليمون يبدأ من ١٠ الي ١٣ جنيهًا، والبطاطس من ٧٥ قرش الي ٢ جنيهًا، الباذنجان الرومي سعره من ٥٠ قرشا إلى جنيه واحد، الطماطم من ٢٠ إلى ٦٦ جنيهًا للقفص الواحد، القلقاس من ٤ جنيهات إلى ٥ جنيهات، والباذنجان العروس من جنيه ونصف حتى ٣ جنيهات.





وأكمل محمد عيسي أن سعر البصل يبدأ من ٤ ونصف جنيه الى ٥ جنيهات، وسعر الثوم للشوال الواحد يبدأ من ٦٢ جنيهًا، وسعر الليمون ب ١٢ جنيهًا، بينما سعر الخيار يبدأ من ٢ ونصف جنيهًا إلى ٣ جنيهات، والكوسة من ٢ إلى ٢ ونصف جنيه، وعقب محمد أن تلك الأسعار مازالت بنفس الثمن لمدة شهر ماضي، لا يوجد انخفاض او ارتفاع فيها، وذلك بسبب عدم الاقبال من قبل المشترين علي سوق الجملة للخضار.





وأوضح سيد عبد المنعم أن سعر الطماطم يبدأ من ٤ جنيهًا للكيلو الواحد، وسعر الفلفل الحار ٣ ونصف جنيه، وعقب سيد أنه يوجد فرق كبير في الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي، وتصل تلك الزيادة في الأسعار بنسبة ٣٠٪؜، وعن اقبال المواطنين علي الشراء فهو قليل في هذه الفترة بسبب ارتفاع الأسعار.





وذكر محسن عبد القادر أن سعر فلفل الألوان ب ١٥ جنيهًا، والفلفل الحار بـ ٣ ونصف جنيه، بينما سعر البسلة ب ٤ ونصف جنيهًا، والفاصوليا ب ٣ ونصف جنيهًا، والبطاطس ب ٢ جنيه، وعلق محسن أنه يوجد زيادة في الأسعار مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.





وتحدث صلاح عن سعر البنجر بجنيه ونصف، وسعر اللفت ٥٧ قرشًا، والبصل من ٤ الي ٥ جنيهًا، والطماطم ب ٣٥ جنيهًا للقفص الواحد، والجزر من جنيه ونصف حتي ٢ جنيه، الكوسة من ٣ إلى ٤ جنيهات، وأكد صلاح أنه يوجد زيادة عالية في الأسعار هذه الفترة، ويوجد إقبال ضعيف من قبل المواطنين والتجار علي سحب الخضار في السوق.