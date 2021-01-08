بعد تعيينها .. فرحة المنشاوي تكشف خطة عملها داخل البرلمان

قالت الدكتورة فرحة المنشاوي، نائبة رئيس جامعة المنصورة، وأحد المعينين في مجلس النواب، إن مصر الجديدة تحتاج إلى حلول خارج الصندوق وأفكار جديدة وفرق عمل تعمل سويا وتتعاون لإخراج حلول أفضل للعديد من المشكلات، وتنظيم أفضل ما نتمناه لبلادنا مصر.





وتابعت المنشاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن قائمة المعينين في مجلس النواب، ضمت مجموعة من الخبرات المتراكمة من مجالات مختلفة، حيث ضمت مجموعة من المحبين لوطنهم.



