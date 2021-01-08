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محافظات

لمواجهة كورونا... حملات مكثفة لفض تجمعات الأسواق بمدينة دمنهور

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:33 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى


نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لفض تجمعات الأسواق ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأسفرت الحملة عن فض تجمعات 3 أسواق في شارع (المعهد الدينى، شبرا، المحطة)، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وجه بالتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية وتكثيف الحملات اليومية لرفع جميع الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وإغلاق المقاهي المخالفة للقرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحرصا على صحة وسلامة  المواطنين.

في السياق نفسه، نفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور، كفر الدوار، المحمودية، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، لرفع جميع الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وإغلاق المقاهي المخالفة للقرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن غلق مقهي ورفع ٤٩٥ حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك يتضمن: كراسي مقاهي وفروشات متنوعه وحواجز خرسانة، كما تم  التحفظ على ٤٠ شيشة بالمقاهي والكافتيريات نظرا لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء بحظر تداولها للحد من انتشار الوباء.

وتم التحفظ على المظبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نفذت حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملة عن رفع ٤٤٢ حالة إشغال مخالفة متنوع ما بين ثابت ومتحرك في العديد من الميادين الرئيسية والفرعية بمدينة دمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز رشيد، حوش عيسى، الدلنجات، المحمودية، كوم حمادة، شبراخيت، أبوحمص ودمنهور، حملات مكبرة لرفع الإشغالات وللنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة جميع حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت الحملة عن رفع ٥٥ حالة إشغال وإزالة ٨٨٨ طن قمامة وصيانة ١٥٩ كشاف وعامود إنارة بواقع: ١٠٠ طن قمامة و٥٥ حالة إشغال وصيانة ٤٠ عامودا، بمركز ومدينة حوش عيسى، ورفع ١١٠ أطنان قمامة و٥٠ كشافا بمركز الدلنجات.

كما تم رفع ١٣٥ طن قمامة بمركز رشيد، ورفع ١٦٥ طن قمامة، و٣٠ كشافا بمركز المحمودية، ورفع ٢٦٦ طن قمامة بمركز ومدينة أبو حمص، و39 كشاف إنارة بمركز كوم حمادة، ورفع ١١٢ طن قمامة ومخلفات بشبراخيت، ورفع ٥٢٢ طنا بمركز ومدينة دمنهور.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات النظافة ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة جميع حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

اقرأ أيضا :- وفاة أول امرأة حامل بفيرس كورونا في البحيرة


لمواجهة كورونا... حملات مكثفة لفض تجمعات الأسواق بمدينة دمنهور
لمواجهة كورونا... حملات مكثفة لفض تجمعات الأسواق بمدينة دمنهور
لمواجهة كورونا... حملات مكثفة لفض تجمعات الأسواق بمدينة دمنهور
لمواجهة كورونا... حملات مكثفة لفض تجمعات الأسواق بمدينة دمنهور
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