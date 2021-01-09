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فن

عبير صبرى: استعجلت في لبس الحجاب ومن الممكن الرجوع له تانى

السبت 09/يناير/2021 - 12:46 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت الفنانة عبير صبرى أنها قدمت أدوار تافهة فى بداياتها الفنية ولم اعمل بلوك لاى نجمة، ولم اندم كثيرا فى حياتى واخطائى اتعلم منها وندمت انى استعجلت البس الحجاب ولم اكن واثقة وندمت انى قلعته وزعلت من نفسى ، ومن الممكن ان اعود الى الحجاب مرة اخرى . 

وأضاف عبير صبرى خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، كان عندى انزلاق غضروفى وعملت عملية ولكنها فشلت وحدثت مشكلة فى ظهرى وكانت هناك خطورة على ان استطيع المشي والحمد لله عملت عملية اخرى وركبت اربع مسامير فى ضهرى وقعدت شهور فى المستشفى ، وكانت هناك مرحلة تأهيل ، وفى تلك المرحلة الصعبة من المرض قلت الحمد لله ولكن الدكتور قال لى لا تشتغلى ولكنى رجعت مع غادة عبد الرازق فى السيدة الاولى . 

واشارت عبير الى ان هناك أفكار تراودنى انى افقد حد من اهلى واى انسان عزيز عليا ، ولا اخاف من الموت ولكنها فكرة مهيبة ان تترك الدنيا وتقابل الله .

وكانت قد عاشت عبير صبري حالة من الغضب  بعد التصريحات التي نسبت لها حول ندمها على ارتداء الحجاب والتي صرحت به في حلقة الإعلامي عمرو الليثي، مشيرة إلى أن هناك من قام باقتصاص  سياق حديثها من أجل التريند .

وكتبت عبر فيس بوك": "باختصار انا عملت حلقه مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو: ندمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا ندمت اني لبسته بدون ما أكون مستعده مظبوط وندمت إني قلعته وأتمني أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».

وأضافت: "نقطه آخر السطر أما المواقع اللي اخدت نص الاجابه بكيفها عشان الترند والرخص انا ياجماعه مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنه المحترمه والنقطه بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف راي فيها دايما اني بعتبره فرض واحترمه واتمني العوده ليه ، فلو سمحتم محروق الترند القذر واللي بيسعي ليه على حساب كرامه الناس وسمعتهم".
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