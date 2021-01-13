رحلتان يومياً إلى الدوحة.. مصر للطيران تكشف تفاصيل إعادة فتح المجال الجوي مع قطر.. فيديو

كشف الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، تفاصيل قرار عودة الرحلات الجوية مع قطر.





وقال "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إن هيئة الطيران المدني المصرية ألغت الحظر المفروض على الطيران من وإلى قطر.





وأشار إلى أنه ستتم إعادة فتح المجال الجوي، اعتباراً من 18 يناير الجاري، موضحًا أن شركة مصر للطيران تخطط لتشغيل رحلة صباحية وأخرى مسائية يوميًا إلى الدوحة، بالإضافة لـ4 رحلات أسبوعية من مطار برج العرب بالإسكندرية.





وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، أن البداية ستكون برحلة يومية فقط، و4 رحلات من برج العرب، ثم ستزيد الرحلات إلى 2 يوميا مع زيادة الحركة، بالإضافة إلى رحلات الخطوط القطرية.