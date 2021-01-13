بعد انتخابه وكيلاً لمجلس النواب.. محمد أبوالعينين: سنقف مع الدولة دعمًا وسندًا.. والسيسي صانع نهضة مصر الحديثة

تقدَّم النائب محمد أبو العينين، وكيل ثان مجلس النواب، بالتحيّة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، ولأعضاء المجلس؛ عقب انتخابه وكيلًا ثانيًا للبرلمان، قائلًا: "طوَّقتم عُنقي باختياري وكيلاً لمجلس النواب، أتوّج بها كفاح السنوات، وهو تشريفٌ وتكليفٌ بمُواصلة العمل من أجل مصر ، وتحقيق طموحاتها غير المحدودة".





وقال: "سنقف بقوة لدعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة المجلس السابق في استكمال خريطة التشريعات، وسنعمل مع مؤسسات الدولة لاقتحام قضايا المستقبل لدمج مصر في حركة التقدّم، ونسعى لاستغلال كل دقيقة لإنجاز المهام وطموحات الشعب رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم".





وأضاف: "نُدافع عن المصالح الوطنية في مُواجهة مخططات قوى الشر"، مُعقبًا: "نحرص على تقديم صور مُضيئة ومُشرّفة للبرلمان الذى يعمل للمصلحة الوطنية".





وأضاف "أبو العينين"، في كلمته بعد الفوز بمقعد وكيل مجلس النواب: "طوّقتم عنقي بشرف عظيم باختياري وكيلاً للمجلس"، مردفًا:" على يقين بأن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي سيكون علي قلب رجلٍ واحدٍ".





ووجّه تحيّة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، الذي أعطى بلا حدود، وحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية، وكان مُنحازًا دائمًا للوطن والمواطن، متابعًا: كنتم مثالًا للوطنية والإخلاص وحفاظًا على أمن مصر ونهضتها.





وتابع "أبو العينين": "تحية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صانع النهضة المصرية الحديثة، والذي وهب حياته فداءً للوطن ، وبعث الأمل وحقّق المعجزات في وقت قصير ، وبنى رؤية طموحة بخطوات طموحة لبناء دولة كبيرة".





وأوضح "أبو العينين" أن "ثورة 30 يونيو تعتبر أتت بقيادة حكيمة رسمت رؤى المستقبل، والرئيس السيسي قائد عظيم يشرفنا أن نعمل من خلفه ونؤيد خطاه لنسير معه لتحقيق الآمال العظيمة التي تبني مصر الحديثة".



