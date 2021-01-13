معتز البطاوي: نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب ظالمة

وجّه معتز البطاوي، المشرف العام علي الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني على ما قدموه أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.





وأضاف معتز البطاوي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: "سعيد جدًا بالأداء ولكن النتيجة ظالمة، كنا متحكمين في المباراة بأكملها ونستحق الفوز".





وأكمل: "قدمنا مباراة جيدة، ورغم رفضي التام للتعليق على أداء الحكام، ولكن الفريق تعرّض لظلم في عدد من الكرات، وأتمنى الأفضل فيما هو قادم، وعلاقتنا جيدة بالمقاولون العرب رغم ما حدث بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر".





وأوضح: "علاقتنا الجيدة والطيبة بالنادي الأهلي، كانت سبباً في التعاقد مع أحمد ياسر ريان، اللاعب كان سببًا في إدراك التعادل في لقاء المقاولون، وقد نبرم بعض الصفقات في يناير الجاري".