وزير الأوقاف يهنئ جبالي لانتخابه رئيسًا لـ «النواب» وأبوالعينين وسعد الدين بمنصبي وكيلي المجلس

هنَّأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، كما هنّأ أيضًا المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم لانتخابه وكيلاً أول، و رجل الصناعة النائب محمد محمد أبو العينين، لاختياره وكيلاً ثانياً.





وبعث وزير الأوقاف بالتهنئة إلى كل السادة النواب بانعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، متمنيًا لهم كل السداد والتوفيق في خدمة الوطن، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





كما أعرب "جمعة" عن تمنياته لجميع النواب بكل التوفيق والسداد.

