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رياضة

هاني سعيد يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:46 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه لن تتم إقالة مدرب الفريق أروابارينا كما يشاع.

وأضاف هاني سعيد خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، :"لا يجب أن نفرط في أي نقاط خلال الدوري، ويجب أن نحقق الفوز حتى لو لم نكن في أفضل أحوالنا، لأن الفوز سيأتي بالفوز وسيطور من مستوى اللاعبين".

وأشار الى أن الحديث عن إقالة أروابارينا، غير منطقي، فمازلنا في بداية الموسم والمدرب يبحث عن أفضل تشكيلة ممكنة للفريق، والنتائج ستتحسن من اللقاء المقبل".

وأكمل:" أحمد فتحي لم يفتعل مشكلة في لقاء البنك الأهلي، مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام، فهذا يعني أن المدرب شخصيته ضعيفة وأن الإدارة لا وجود لها، ففتحي لاعب كبير ولا يمكن أن يرفض استبداله، فهو أمر مستحيل".

وعن غياب محمد فاروق :" اللاعب مصاب وسيدخل قائمة الفريق في مباراته المقبلة، وما يقال أن غيابه بسبب الإيقاف على خلفية تصريحاته بشأن انتقاله للأهلي، غير صحيح".

كما تحدث عن الثنائي، أحمد الشناوي والمهدي سليمان، قال:" غضب الثنائي طبيعي ولكنهما مستمران معنا، ولم يفتعلا أى مشكلة بسبب الجلوس على دكة البدلاء أو طلبا الرحيل".

وتابع :" محمود حمادة تلقى العديد من العروض ولكن بيراميدز يحتاجه، وهو لاعب مهم ومستمر مع الفريق".

وعن إصابة أحمد حمودي :" اللاعب مصاب بقطع في وتر أكيلس، وسيغيب لفترة تمتد إلى 6 أشهر".
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