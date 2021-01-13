مايك بنس يرفض تفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب

اعترض مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، على تفعيل المادة 25 من الدستور؛ بهدف عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وقال بنس، في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن تفعيل مادة عزل ترامب، ليس في مصلحة ترامب أو الدستور.





وأضاف نائب ترامب، خلال خطابه، أن تفعيل المادة 25؛ سيعد سابقة مروِّعة، داعيا إلى الوحدة وتفادي أي أعمال من شأنها أن تؤجج الوضع.





وتنص هذه المادة، على إمكانية عزل الرئيس الأمريكي قبل انتهاء فترة رئاسته، إذا تقدم نائب الرئيس وغالبية أفراد إدارته بمذكرة إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، أن الرئيس عاجز عن القيام بمهام منصبه، ويتولى نائب الرئيس السلطة فورا.



