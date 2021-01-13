استقالة منصف السلاوي رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير لقاح كورونا

قدّم منصف السلاوي، رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، استقالته، وفقًا لمراسلة شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية.





وقالت الشبكة، نقلاً عن مصادرها، إن استقالة منصف السلاوي، تأتي بناء على طلب من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.





وذكرت، أن منصف السلاوي، سيبقى في منصبه لنحو 30 يومًا خلال الفترة الانتقالية، وسيتم تقليص دوره بشكل كبير بعد 20 يناير.



