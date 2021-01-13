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أخبار العالم

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب اليونان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:01 ص
زلزال في اليونان
زلزال في اليونان
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أ ش أ
أعلنت الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل، بأن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب اليونان.

وذكرت الهيئة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"- أنها سجلت زلزالا بقوة 5.2 درجة وقع على بعد 49 كيلومترا من شمال غرب مدينة باتراس اليونانية التي يقطنها 168 ألف شخص.

وأضافت أن مركز الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات، بينما تم رصد هزات أرضية أضعف في المنطقة نفسها، مشيرة إلى أن هذا الزلزال هو الخامس الذي يقع في اليونان خلال الأيام الـ5 الأخيرة.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع إصابات وأضرار مادية جراء الزلزال.
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