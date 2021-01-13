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أخبار العالم

بيلوسي تعين فريق الادعاء في محاكمة ترامب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:29 ص
بيلوسي تعين فريق
بيلوسي تعين فريق الادعاء في محاكمة ترامب
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قسم الخارجي
أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعيين فريق الادعاء في محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بقيادة النائب الديمقراطي جيمي راسكين.

وعينت بيلوسي 9 مدراء لجلسة مساءلة ترامب منهم النواب "ديانا ديجيت، جواكين كاسترو، ديفيد سيسيلين، إريك سوالويل، تيد ليو، ستايسي بلاسكيت، جو نجوس، مادلين دين".

وقالت بيلوسي، في بيان، إن هذا الفريق سيقوم بواجبه الدستوري في عرض قضية محاكمة ترامب تمهيدا لعزله.

وأضافت أنهم سيفعلون ذلك مسترشدين بحبهم الكبير للوطن، وإصرارهم على حماية الديمقراطية.

وصوت مجلس النواب الأمريكي مبدئيًّا على قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل 25 من الدستور المتعلق بعزل ترامب.

وفي رسالة موجهة إلى بيلوسي، رفض مايك بنس تفعيل المادة قائلا إنه ليس في مصلحة البلاد أو الدستور.
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