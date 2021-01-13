بيلوسي تعين فريق الادعاء في محاكمة ترامب

أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعيين فريق الادعاء في محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بقيادة النائب الديمقراطي جيمي راسكين.





وعينت بيلوسي 9 مدراء لجلسة مساءلة ترامب منهم النواب "ديانا ديجيت، جواكين كاسترو، ديفيد سيسيلين، إريك سوالويل، تيد ليو، ستايسي بلاسكيت، جو نجوس، مادلين دين".





وقالت بيلوسي، في بيان، إن هذا الفريق سيقوم بواجبه الدستوري في عرض قضية محاكمة ترامب تمهيدا لعزله.





وأضافت أنهم سيفعلون ذلك مسترشدين بحبهم الكبير للوطن، وإصرارهم على حماية الديمقراطية.





وصوت مجلس النواب الأمريكي مبدئيًّا على قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل 25 من الدستور المتعلق بعزل ترامب.



