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تكنولوجيا

العين صابته .. عُطل مفاجئ يصيب تطبيق سيجنال

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:46 م
سيجنال
سيجنال
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شيماء عبد المنعم
أظهرت بيانات موقع الويب المستقل "Down Detector"، أن أكثر من 2000 من مستخدمي التطبيق الذي ذاع صيته خلال الأيام الماضية سيجنال Signal، يواجهون مشكلات على منصة المراسلة المشفرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "business insider"، بدأت المشكلات تطبيق سيجنال في الظهور في حوالي الساعة 11.40 من صباح اليوم الجمعة الموافق 15 يناير، مع ترك آلاف المستخدمين حول العالم غير قادرين على استخدام هذه الخدمة بشكل طبيعى.


ومع استمرار انقطاع الخدمة منذ صباح اليوم، اشتكى مستخدمي سيجنال المنضمين إلى التطبيق حديثا من مشكلات في إرسال الرسائل واستلامها على كل من تطبيقات الأجهزة المحمولة وإصدار سطح المكتب من سيجنال. 

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، أقرت شركة سيجنال المالكة للتطبيق بالمشكلات وقالت: "إنها تعمل جاهدة لاستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".

وتأتي مشكلات النظام الأساسي لتطبيق المراسلة، بعد أن شهدت منصة سيجنال زيادات قياسية في عدد المستخدمين خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان تطبيق "واتساب" في 7 يناير  أنه سيبدأ في إجبار المستخدمين على مشاركة بياناتهم الشخصية مع موقع فيسبوك، حيث بدأ الملايين يتدفقون على تطبيقات المراسلة البديلة تيليجرام وسيجنال.

وكان تطبيق سيجنال قد شهد زيادة في عمليات تنزيل التطبيق من المتاجر الإلكترونية، والتي بلغت 7.5 مليون عملية تنزيل فقط خلال الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 4200٪ عن الأسبوع السابق. يوم الأربعاء، والتي بفضلها احتل التطبيق قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا على متجري جوجل وآبل.
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