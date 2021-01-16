اتحاد الكرة يؤجل ٤ مباريات بمجموعة بحري.. مستند

قررت لجنة المسابقات فى القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل إجراء تعديلات على ٤ مباريات ضمن منافسات مجموعة بحرى.









وأرسلت لجنة المسابقات فى القسم الثاني خطابا إلى أندية بلدية المحلة وكفر الشيخ والجزيرة مطروح وفاركو وبنى عبيد والجزيرة بمطروح ومالية كفر الزيات تضمنت تعديل مواعيد المباريات المقرر إقامتها على مدار أيام ٢٠ و٢٣ و٢٥ يناير الجاري.









واستندت لجنة المسابقات فى القسم الثاني إلى تعارض مواعيد تلك المباريات مع لقاءات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر.









كما شمل خطاب لجنة المسابقات المرسل إلى مسئولى الأندية سالفة الذكر أن دواعى التأجيل للمباريات استندت أيضا إلى ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية فى دورى القسم الثانى.









يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أجرى قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 20-2021.









ومن المقرر أن تقام منافسات الدور التمهيدي الثاني على مدار يومي ١٨ و١٩ يناير الجاري.