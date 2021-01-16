ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موسيماني يطمئن على ناصر ماهر

السبت 16/يناير/2021 - 05:17 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
اطمأن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على ناصر ماهر لاعب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ.

وعقد موسيماني جلسة مطولة مع ناصر ماهر على هامش المران الجماعي للاطمئنان على حالته، والتعرف على مستجدات الإصابة التي تعرض لها.

وأجرى ماهر جراحة في الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر المقاصة بالدوري.

وتابع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، مع ناصر ماهر البرنامج العلاجي الخاص به، والتعرف على مدى التحسن الذي طرأ على حالته.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيماني يطمئن على إصابة محمود وحيد

كواليس مران الأهلي بالتتش استعدادا لكأس مصر.. صور

برنامج تأهيلي مكثف لأحمد رمضان بيكهام في الأهلي

أجايي ومروان محسن يواصلان برنامجهما التأهيلي في الأهلي

الشحات وطاهر ينتظمان في المران الجماعي للأهلي

شاهد.. كواليس تدريب الأهلي بالتتش استعدادا لمصر المقاصة فى افتتاح الدوري

ترشيحاتنا

ترامب يبلغ الكونجرس بعدم خفض المساعدات العسكرية لمصر

أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد

الأزهر: يجوز إخراج الزكاة لتوفير لقاح كورونا للفقراء والمحتاجين

مريض كورونا يلقي بنفسه من مستشفى العزل بحلوان

السيسي يتابع مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر

رسميا.. الكاف يحدد موعد السوبر الأفريقي 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش

بالاسعار والمواصفات.. تعرف على النسخة الفرنسية DS7 موديل 2021

أعشاب رخيصة الثمن تعالج ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليها