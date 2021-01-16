موسيماني يطمئن على ناصر ماهر

اطمأن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على ناصر ماهر لاعب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ.





وعقد موسيماني جلسة مطولة مع ناصر ماهر على هامش المران الجماعي للاطمئنان على حالته، والتعرف على مستجدات الإصابة التي تعرض لها.





وأجرى ماهر جراحة في الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر المقاصة بالدوري.



