أحمد موسى يستعرض كلمة أبو العينين في جلسة اليوم بالبرلمان.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال جلسة اليوم من مجلس النواب، وذلك خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد».





وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الاستثمار هو المفتاح الحقيقي للتنمية فى مصر، مؤكدا أهمية ربط الاستثمار بالإنتاج والتصدير، قائلًا "علينا العمل على التخصص فى الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية".





ووجه خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، التحية إلى رئيس الوزراء على البيان الشافي الذي تقدم به والذى يفخر به كل مواطن مصرى كشاهد عيان على كل الإنجازات التى يقوم بها الرئيس السيسى صاحب النهضة الحديثة.





وقال "نحن فى عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، حتى أصبح سعر المعلومة أغلى من النفط"، مشيرا إلى أن الجميع خلف الرئيس فى المشروع القومى الكبير.





وأوضح أبو العينين، أن الطموحات والآمال كبيرة، مشددا على أهمية العمل وفقا لفكر ورؤى جديدة من خلال تفجير الطاقات القوية فى كل محافظة واستنفار المبدعين فيها، قائلا: مصر مليئة بالخبرات والقدرات.





ودعا إلى ضرورة التقييم الدورى والتنافسية بين المحافظين بشكل يومى وشهرى، نظرا لأهمية المحافظات فى عملية التنمية، قائلا: ولكن علينا تنظيم دورنا، لأن الرؤية المستقبلية تخاطب العالم برؤى وأهداف جديدة





كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ألقى اليوم كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.



