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فن

هاجر أحمد تروج لفيلمها الجديد "أهل الكهف"

الخميس 21/يناير/2021 - 03:55 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فى البوستر الدعائي لفيلمها القادم " اهل الكهف" والمقرر عرضه فى صيف ٢٠٢١ بطولة خالد النبوى وغادة عادل.

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وانتهي صناع الفيلم من تصوير الديكور الأول في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد ٤ ايام متواصلة من التصوير جمعت معظم ابطال العمل، وصور فريق العمل بعض المشاهد الاخري  بأحد الإستوديوهات بمنطقة الهرم، ومن المقرر ان يسافر فريق العمل الي المغرب لتصوير عدد كبير من المشاهد هناك.  
 
فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد و احمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر احمد، و من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه وإنتاج وليد منصور. 
 
ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظرًا لكم النجوم الذي يشارك وإستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحي المقبل في كل بلدان العالم. 
 
وكان اَخر تعاون بين المنتج وليد منصور والمؤلف أيمن بهجت قمر فيلم "البدلة" لـ تامر حسني والذي عرض عام 2018 وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية حيث تخطت إيراداته تلك الوقت 70 مليون حنيه.
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