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محافظات

أكبر عجلة بأفريقيا.. حكاية "عين القاهرة" أيقونة العاصمة الحديثة في أحضان النيل.. شاهد

الخميس 21/يناير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال



تعمل الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية على تجميل وتطوير واستعادة القاهرة التى كانت من أجمل مدن العالم في القرن العشرين.

التطوير بدأ من رفع وازالة العشوائيات التى كانت تسيئ للعاصمة واجهة الدولة ، وتم بناء اكبر مشروع حضري لتسكين العشوائيات وهو الاسمرات وتلاه عدة مشروعات اخرى لتوفير حياه ادمية لسكان المناطق العشوائية.

وبالتوازي مع ذلك خلقت الدولة شرايين ومحاور جديدة في قلب العاصمة مع تطوير المناطقة الاثرية والتراثية في مختلف وجهات القاهرة علاوة على انشاء ممشي اهل مصر الساحر في احضان النيل.

وقررت الدولة إنشاء أكبر عجلة دوارة فى أفريقيا "عين القاهرة"، والتى سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك، لتكون مقصدا سياحيا وايقونة للقاهرة بجانب برج القاهرة.

العجلة سيتم وضع حجر اساسها اليوم بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ووزير السياحة والآثار، وستكون أكبر عجلة دوارة فى أفريقيا.


وتعد عين القاهرة هى أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة فى القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية وذلك على ارتفاع 120 متر ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع عام 2022 والذي سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030.


ويعد المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول ومن شأنها أن تصبح رمز حضاري يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية، وتعد عين القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

وتقع عين القاهرة على ضفاف نهر النيل فى قلب العاصمة، وذلك على مقربة من كافة المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.

المشروع يأتى مع خطة التطوير الشاملة ومن يستقل العجلة بعد انشاءة سيرى جمال وسحر العاصمة بمواقها التراثية والاثرية والحديثة وكذاك اهرامات الجيزة ليقوم برحلة بين الماضي والحاضر من مكان واحد.


أكبر عجلة بأفريقيا.. حكاية "عين القاهرة" أيقونة العاصمة الحديثة في أحضان النيل.. شاهد
أكبر عجلة بأفريقيا.. حكاية "عين القاهرة" أيقونة العاصمة الحديثة في أحضان النيل.. شاهد
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عين القاهرة.. حكاية أكبر عجلة دوارة في قلب القاهرة

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