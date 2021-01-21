تحرير 31 محضر عدم ارتداء كمامة في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الادارات التعليمية والبيئة وأسفرت عن الآتي:

- غلق وتشميع 3 مقاهي وضبط 30 شيشة بادكو

- غلق وتشميع 6 مقرات للدروس الخصوصية بمراكز ومدينة دمنهور في نطاق منطقة مدرسة أحمد عرابى.

- كما تم تحرير 13 محضرا متنوعا خلال المرور على المحلات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بكفر الدوار ومخالفة الاشتراطات البيئية.

- تحرير 31 محضر وتصالح فورى ضد مخالفي ارتداء الكمامات بايتاي البارود وحوش عيسى.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينه دمنهور، أمس الأربعاء، حملة إشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية.

وأسفرت الحملة عن رفع ١٩٧ حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك بنطاق شوارع ( الجمهورية - أحمد محرم - المعهد الدينى - الشاذلى – حرم الطريق الزراعى - الموقف - النفق) وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود وشبراخيت حملات اشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن الآتي:

- رفع 179 حالة اشغال بشارع عرابى - افلاقة - المحطة - الخيرى و15 محلا مخالفا للاشتراطات البيئية والتراخيص بافلاقة - المعهد الدينى والجيش بدمنهور.

- إزالة 90 حالة اشغال وضبط 29 شيشية بكفر الدوار.

- إزالة 189 حالة إشغال و41 فرشا متنوعا و16 لوحة إعلان و12 فرشا بالمشمع بمركز ومدينة إيتاي البارود.

- غلق 2 سنتر للدروس الخصوصية بمركز شبراخيت.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه دمنهور، الإثنين الماضي، حملة إشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، لرفع جميع لإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.





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