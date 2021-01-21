ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

الخميس 21/يناير/2021 - 07:10 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
Advertisements
محمد رشاد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .

افتتح التسجل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف ، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاث عن طريق محمد مجدي افشة.  

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 20 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، فى انتظار ما ستسفر عنه مباراة الزمالك وأسوان فى نفس الجولة ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الحادي عشر .

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون اليوم

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 20 نقطة

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

3- الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

5- المصري في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

6- إنبي في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

7- مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

8- سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

9- البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

10- سموحة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

11- الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

12- غزل المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

13- أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

14- الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

15- وادي دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

16- الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

17- المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

18- طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الفجيرة يفوز 3-2 على شباب الأهلي بالدوري الإماراتي

قاضية أفشة تقود ريمونتاد الأهلي أمام المقاولون وتمنحه صدارة الدوري

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمقاولون فى الدوري .. فيديو

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

قتلت 600 فتاة وشربت دماءهن.. تعرف على ملكة الدم أبشع مجرمة في تاريخ البشرية

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوعين

التصرف الشرعي لامرأة صائمة فاجأها الحيض قبل المغرب بدقائق.. أمين الفتوى يجيب

انفجارات تحت الأرض في بريطانيا تجبر 25 شخصًا على مغادرة وإخلاء منازلهم

الزمالك ردا على تخفيف عقوبة الشناوى: لن نقف مكتوفى الأيدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور