محافظة الإسكندرية: حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالأحياء

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.





وشن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار الكائن ٢٦ شارع مسجد الهدايا منطقة بولكلي عبارة عن بناء فواصل خرسانية من الدور الاول الي الثالث بمنور العقار، وتم إزالة المخالفة بالكامل في حينه والتحفظ علي المعدات المستخدمة في اعمال البناء.





كما تم إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص داخل أحد المحال التجارية بالعقار رقم (٢٤) مكرر الكائن بشارع مسجد الهدايا، والتحفظ على كافة المعدات المستخدمة بالموقع ، فضلا عن رصد مخالفة بناء مخالف في المهد بالعقار الكائن ش احمد شوقي تم ايقاف الاعمال المخالفة وازالة قواطيع من الطوب بالدور الخامس علوي واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.





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وشن حي العامرية ثان برئاسة محمود بريك، حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار ومبانى بالطوب الابيض بقرية الحرية ، وكذا إزالة بناء فى المهد عبارة عن أسوار بقرية بغداد بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الثالث علوى بقرية عرابى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





ونفذ حي الجمرك برئاسة رجب عبد الرازق حملة مكبرة لايقاف اعمال البناء المخالف تم خلالها إزالة حوائط بالعقار الكائن ب ٢ ش مشمس البصل منطقة اللبان والتحفظ على كمية من الاسمنت وكذا إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن ب ٤٠ الشيخ محمد عبده بالدور السابع علوي، والتحفظ على المعدات ومواد البناء.





وشن حي العجمي برئاسة السيد موسي حملة مكبرة ، تمكنت من ايقاف أعمال مخالفة بشارع ابراهيم عثمان من ش البيطاش️ ، وتم التحفظ على ونش، كما تم ايقاف اعمال مخالفة بالعقار الكائن بشارع البيطاش وتم التحفظ على ونش.



