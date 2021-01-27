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فن

بإطلالة طبيعية.. مي الغيطى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:20 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة مي الغيطي صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهرت مي الغيطي في الصورة بإطلالة طبيعية دون ماكياج.

يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي".

وسبق أن كشفت مي الغيطي عن حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال علم النفس، وبدا عليها التأثر هي ووالدتها التي كانت تغالب دموعها بسبب سعادتها بتخرج أصغر بناتها.
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