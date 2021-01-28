تقارير: الجزائري خير الدين زطشي يستأنف على قرار استبعاده من انتخابات تنفيذي الفيفا

أفادت تقارير إعلامية بأن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرر تقديم استئناف على قرار استبعاده من قبل لجنة المراجعة فى الاتحاد الدولي لكرة القدم من انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا.





وذكرت أن خير الدين زطشي لن يستسلم لقرار استبعاده من قبل لجنة مراجعة الفيفا من انتخابات المكتب التنفيذي.





وقالت إن خير الدين زطشي جهز ملفًا عبر أحد المحامين الدوليين يتضمن استئنافا على قرار الاستبعاد من انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا وتوضيح أسباب العقوبات المحلية والقارية الصادرة بإيقافه.





وسادت منافسة قوية بين المهندس هاني أبوريدة والمغربي فوزى لقجع على نيل عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المقرر حسم انتخاباتها في 12 مارس المقبل في الرباط.





وتلقي المرشحون الاربعة علي منصب رئيس CAF الإيميل الخاص بالموافقة علي ترشحهم من قبل لجنة المراجعة في FiFA وهم المهندس هاني أبوريدة والمغربي فوزى لقجع والجزائري خير الدين زطشي والكونغولي كونست عمارة.





ولم توافق لجنة المراجعة بالفيفا في مفاجأة غير متوقعة علي ترشح خيرالدين زاطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا بسبب تعليقه وإيقافه 6 اشهر في 2018، بالإضافة إلى عقوبات محلية في 2016 اثناء رئاسته لنادي بارادو الجزائري كذلك تم منع رئيس CAF بالإنابة الكونغولي كونست عماري بسبب عدم تمرير أوراقه ومنع ترشحه لعضوية FIFA Council.





وتتعاظم فرص نيل المهندس هاني أبوريدة العضو الحالي بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمنصب نظرا لتمتعه بشعبية وثقل بين الاتحادات الأفريقية الـ54.





ويعتمد المهندس هاني أبوريدة على إسهاماته داخل الاتحادات الأفريقية بحكم منصبه داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف والفيفا من أجل تطوير الكرة داخل القارة السمراء.



