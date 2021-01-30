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رياضة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل بمونديال الأندية

السبت 30/يناير/2021 - 12:58 م
موسيماني
موسيماني
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عبدالحكيم أبو علم
استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الدحيل المقرر لها الخميس المقبل في دور الــ8 لبطولة العالم للأندية.

وتسود حالة من الترقب الشديد لنتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس وهي ستحدد بشكل كبير الموقف النهائي للتشكيل.

وبشكل مبدئي أستقر موسيماني علي أن يضم التشكيل كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه اكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن لعدم جاهزية محمد هاني ومعه بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد  شريف.

ويخوض الفريق مرانه الأول اليوم في الدوحة إستعدادًا لمواجهة الدحيل القطري في دور الــ8 ببطولة كأس العالم للاندية والمقرر لها الخميس المقبل.

 وخصصت اللجنة المنظمة ملعبًا منفصلًا للقلعة الحمراء هو الأستاد رقم 1 في ملاعب جامعة قطر والذي سبق ان تدرب عليه الزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الأفريقي يناير من العام الماضي.
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