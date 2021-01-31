بجنيه واحد.. مهدئ طبيعي للمعدة وطارد للغازات

علاج طبيعي للغازات بمثابة مهدئ للمعدة. يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الغازات ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك نكشف عنبمثابة مهدئ للمعدة.





النعناع

وفقا لما نشره موقع ،يعرف أطباء العلاج القائم على الطبيعة أن النعناع ليس مجرد معطر للنفس، إذ تشير الأدلة أيضا إلى أن زيت النعناع الأساسي، الذي يحتوي على المنثول، له آثار مضادة لتشنج عضلات الجهاز الهضمي، فضلا عن أن رائحته تهدئ الأعصاب، بما في ذلك أعصاب المعدة.



