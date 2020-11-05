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كوب من هذا المشروب يساعد على خسارة الوزن وطرد الغازات سريعا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:46 ص
كوب من هذا المشروب
كوب من هذا المشروب يساعد على خسارة الوزن وطرد الغازات سريعا
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أسماء عبد الحفيظ

يشتكى أغلب الأشخاص من مشكلة الغازات، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، أبرزها التغذية السيئة، لذلك نقدم لك مشروب طبيعي يمكنك تناوله يوميا يساعد على طرد الغازات سريعا.

كشف موقع هيلثي لاين عن تناول كوب من هذا الخليط يوميا لعلاج غلطات البطن ونسف الكرش.

الماء الدافئ بالليمون والكمون  :

شرب الماء الدافئ مفيد للصحة لأنه يساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم وكذلك يحافظ على رطوبة الجسم , و الليمون غني بالفيتامينات B و C، والكالسيوم ، والفوسفور، المغنيسيوم، والبروتينات والكربوهيدرات التي تساعد في عملية الهضم.

أيضا، الخاصية الحمضية من الليمون تعمل على تحفيز إنتاج حمض الهيدروكلوريك ، مما يساعد على هضم الغذاء. خلط الماء الدافئ والليمون يكون مفيد للغاية للجهاز الهضمي , كما ان شرب الماء الدافئ مع الليمون يعالج الانتفاخ والغازات والإمساك ، وخاصة عند تناوله على الريق.

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