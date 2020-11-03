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مرأة

انسي غازات البطن وانسفي الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب يوميا على الريق

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:13 ص
غازات البطن
غازات البطن
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير طز الأشخاص من مشكلة غازات البطن ومنها يشعرون بالتخمة واكتساب الكثير من الوزن، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول كوب من هذا الخليط يوميا على الريق  لعلاج غازات البطن ونسف الكرش. 

كشف موقع هيلثي لاين عن تناول كوب من هذا الخليط يوميا لعلاج غلطات البطن ونسف الكرش.

الماء الدافئ بالليمون :

شرب الماء الدافئ مفيد للصحة لأنه يساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم وكذلك يحافظ على رطوبة الجسم , و الليمون غني بالفيتامينات B و C، والكالسيوم ، والفوسفور، المغنيسيوم، والبروتينات والكربوهيدرات التي تساعد في عملية الهضم.

أيضا، الخاصية الحمضية من الليمون تعمل على تحفيز إنتاج حمض الهيدروكلوريك ، مما يساعد على هضم الغذاء. خلط الماء الدافئ والليمون يكون مفيد للغاية للجهاز الهضمي , كما ان شرب الماء الدافئ مع الليمون يعالج الانتفاخ والغازات والإمساك ، وخاصة عند تناوله على الريق.

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