علاج غازات البطن .. نظام غذائي وأدوية

يتعرض كثيرون للإصابة بغازات البطن سواء على فترات متباعدة أو قريبة وتتسبب فى الوقوع فى المواقف المحرجة لأنها عندما تخرج من البطن تصدر رائحة كريهة جدا .





قدم موقع "مايو كلينك" عدة طرق طبيعية قادرة على علاج غازات البطن.





إذا كانت آلام الغازات لديك ناتجة عن مشكلة صحية أخرى ، إن علاج الحالة الأساسية قد يوفر لك الراحة.





حمية

قد تساعد التغييرات الغذائية في تقليل كمية الغازات التي ينتجها جسمك أو تساعد الغاز على التحرك بسرعة أكبر عبر نظامك. سيساعدك الاحتفاظ بمذكرات عن نظامك الغذائي وأعراض الغازات على مساعدة طبيبك وتحديد أفضل الخيارات للتغييرات في نظامك الغذائي. قد تحتاج إلى التخلص من بعض العناصر أو تناول أجزاء أصغر من أخرى.

الابتعاد عن هذه الاطعمة

تقليل الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن أن تسبب الغازات الفاصوليا والبصل والبروكلي وبراعم بروكسل والملفوف والقرنبيط والخرشوف والهليون والكمثرى والتفاح والخوخ والبرقوق والقمح الكامل والنخالة.





يمكنك تجنب الأطعمة الغنية بالألياف لبضعة أسابيع وإضافتها تدريجيًا. تحدث إلى طبيبك للتأكد من أنك تحافظ على كمية صحية من الألياف الغذائية.

الألبان. يمكن أن يقلل تقليل منتجات الألبان من نظامك الغذائي من الأعراض. يمكنك أيضًا تجربة منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز أو تناول منتجات الألبان المكملة باللاكتاز للمساعدة في الهضم.

بدائل السكر. تخلص من بدائل السكر أو قلل منها ، أو جرب بديلًا مختلفًا.

الابتعاد عن الفاست فود والدهون الغذائية على تأخير إخراج الغازات من الأمعاء. قد يقلل تقليص الأطعمة المقلية أو الدهنية من الأعراض.

تجنب أو قلل من تناول المشروبات الغازية.

إذا كنت تستخدم مكملًا من الألياف ، فتحدث إلى طبيبك حول كمية ونوع المكملات التي تناسبك.

يساعد (Alpha-galactosidase (Beano و BeanAssist وغيرهما في تكسير الكربوهيدرات في الفول والخضروات الأخرى. تأخذ المكمل قبل تناول الوجبة مباشرة. تساعدك مكملات اللاكتاز (لاكتايد ، دايجست ديري بلس ، وغيرهما) على هضم السكر الموجود في منتجات الألبان (اللاكتوز). تقلل هذه من أعراض الغازات إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، إذا كنت حاملًا أو مرضعة فعليك استشارة الطبيب اولا . يساعد السيميثيكون (غاز إكس ، ميلانتا جاز مينيس ، وغيرهما) على تفتيت فقاعات الغاز وقد يساعد الغاز في المرور عبر الجهاز الهضمي. هناك القليل من الأدلة السريرية على فعاليته في تخفيف أعراض الغازات.