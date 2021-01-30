ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كوب من هذا المشروب يعالج الغازات وانتفاخ المعدة

السبت 30/يناير/2021 - 08:01 ص
كوب من هذا المشروب
كوب من هذا المشروب يعالج الغازات وانتفاخ المعدة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الغازات والام المعدة ويرجع ذلك لأسباب كثيرة أبرزها سوء التغذية، فإن كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذا المشروب كشف عنه خبير الطب البديل طلال مداح.

الزعتر لعلاج الغازات وانتفاخ المعدة

إن الزعتر عشب دقيق يساعد على تخفيف الغاز المعوي أو انتفاخ البطن، وشعور المعدة بالضيق، والتهابات الدودة الطفيلية، وآلام أو التهاب المعدة. وتقدم هذه العشبة أيضا مساعدة ممتازة لتحسين الهضم. وعندما يؤخذ الزعتر بانتظام، فقد يساعد على تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي والمغص الذي تسببه تشنجات الأمعاء.

ويعمل الزعتر أيضا عن طريق الاسترخاء في عضلات المعدة، مما يساعد على تخفيف أمراض الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، وفقدان الشهية، والتهاب المعدة المزمن. وكمصدر جيد لمضادات الأكسدة، يحتوي الزعتر أيضا على المواد الغذائية مثل فيتامين K، والألياف، والكروم، والمنغنيز، والكالسيوم، والحديد والبيوفلافونويدات التي تفيد الجسم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج القولون بالأعشاب نهائيا

انسى انتفاخ البطن والإمساك بعشر طرق مختلفة للعلاج

علاج كثرة الغازات.. أعشاب وتمارين فعالة للتخلص من مشاكل الهضم

عشبة مهملة ترفع المناعة وتحمي من عدوى كورونا

السماق.. عشبة مهملة تحارب التليف الرئوي ومشاكل الجهاز الهضمي

قل وداعا للأمراض.. عشبة طبيعية لها 12 فائدة

ترشيحاتنا

شاهد.. أحمد مكي بزي الشرطة في كواليس مسلسل الإختيار 2

في الهواء.. شاومي تطلق جهازا لشحن الهاتف عن بعد ومن أي مكان بالغرفة | فيديو

بمكياج صاخب.. درة تخطف الأنظار عبر انستجرام

لا ماتخوفنيش..عمرو أديب يدخل في مشادة مع محامي علي الهواء

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

أنكر وجود الفيروس .. كورونا يفتك بـ رسام رفض ارتداء الكمامة| صور

Advertisements

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

رأيي ممكن يزعلكم.. عمرو أديب: الأهلي يحتاج مساندة اكتر من لقاء أبو تريكة

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

مقتل 5 أشخاص بحادث تحطم مروحية عسكرية في كوبا

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

ذكرى الطفلة المعجزة فيروز.. سبب وفاتها وأبرز تكريماتها

شوقي السعيد: وليد سليمان لاعب مؤذي.. وهو من أشاع لعبي بدبابيس

عباس أبو الحسن عن الطبيب المتحرش: 15 فنانا وصديقا ولاعب كرة شهير من ضحاياه

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع جديد.. أسعار سيارت ام جي MG اليوم في مصر.. صور

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

في الهواء.. شاومي تطلق جهازا لشحن الهاتف عن بعد ومن أي مكان بالغرفة | فيديو