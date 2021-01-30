كوب من هذا المشروب يعالج الغازات وانتفاخ المعدة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الغازات والام المعدة ويرجع ذلك لأسباب كثيرة أبرزها سوء التغذية، فإن كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذا المشروب كشف عنه خبير الطب البديل طلال مداح.

الزعتر لعلاج الغازات وانتفاخ المعدة



إن الزعتر عشب دقيق يساعد على تخفيف الغاز المعوي أو انتفاخ البطن، وشعور المعدة بالضيق، والتهابات الدودة الطفيلية، وآلام أو التهاب المعدة. وتقدم هذه العشبة أيضا مساعدة ممتازة لتحسين الهضم. وعندما يؤخذ الزعتر بانتظام، فقد يساعد على تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي والمغص الذي تسببه تشنجات الأمعاء.

ويعمل الزعتر أيضا عن طريق الاسترخاء في عضلات المعدة، مما يساعد على تخفيف أمراض الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، وفقدان الشهية، والتهاب المعدة المزمن. وكمصدر جيد لمضادات الأكسدة، يحتوي الزعتر أيضا على المواد الغذائية مثل فيتامين K، والألياف، والكروم، والمنغنيز، والكالسيوم، والحديد والبيوفلافونويدات التي تفيد الجسم.

