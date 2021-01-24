أبرزها علاج حصوات الكلى .. فوائد صحية مذهلة لمسحوق نواة التمر

تتمتع نواة التمر مثل ثمار التمر بفوائد عديدة وتستخدم في علاج العديد من الأمراض فهي لها قيمة غذائية كبيرة لأن نواة التمر تتكون من الكربوهيدرات والألياف الغذائية والدهون والرماد والبروتين، بالإضافة إلى ذلك تم التوصل إلى أن محتوى مضادات الأكسدة في زيت بذور التمر مماثل لزيت الزيتون، والذي يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة.





وأوضح موقع sunexport، بعض الفوائد الصحية المذهلة لمسحوق نواة التمر ..





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-مفيد لعلاج مشاكل السكر في الدم

نواة التمر مفيدة جدا لمرضى السكر والتحكم في نسبة السكر في الدم، هذا المسحوق المذهل له خصائص إنتاج الأنسولين، إذا كان الشخص يعاني من مرض السكري وارتفاع نسبة السكر في الدم ،فمن الأفضل تجربة مسحوق نواة التمر لمدة أسبوع.





-منع تلف الحمض النووي

بذور التمر غنية بمضادات الأكسدة التي تمنع تلف بنية الحمض النووي في الجسم، علاوة على ذلك فإن بذور التمر فعالة في تقوية جهاز المناعة والأعصاب لأنها تحتوي على العديد من المعادن التي جعلت القيمة الغذائية للتمور وحبوبها من هذه الفاكهة مصدرًا غذائيًا قيمًا.





-منع حصى الكلى وتلف الكبد

تساعد بذور التمر في علاج حصوات الكلى وأمراض المثانة، تحتوي نواة التمر على العديد من المركبات الطبية أحدها يعمل مثل الكورتيكوستيرويدات ويستخدم لعلاج اضطرابات الكلى والمثانة والالتهابات والأمراض المعدية، تتميز نواة النخيل بخاصية التكسير وتساعد على تكسيرها بسهولة أكبر عن طريق تكسير وسحق الحجارة، بذور التمر مليئة بـ Proanthocyanidins التي تساعد في الحفاظ على سلامة الكبد والكلى من أي ضرر.





-مضادات الأكسدة

على الرغم من صغر حجم البذور إلا أن بذور التمر تعتبر مصادر جيدة لمضادات الأكسدة. تظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في بروتينات بروتين بذور التمر يمكن أن تستخدم كمكون غذائي وظيفي محتمل لتحسين الصحة، يمكننا اعتبار بذور التمر الإيرانية مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة الطبيعية للاستخدامات الطبية والتجارية.





-علاج مشاكل الجهاز الهضمي

مسحوق بذور التمر يمكن أن يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي ، وخاصة الإسهال المزمن ، ويعمل كمطهر قوي ويقتل البكتيريا التي تدخل الجهاز الهضمي.





كيف نستهلك بذور التمر؟

لأن نواة التمر ليست صالحة للأكل لذا يجب علينا تحويلها إلى مسحوق، ويصنع مسحوق بذور التمر من الحبوب المحترقة أو المحمصة.

يضيف بعض الأشخاص مسحوق نواة التمر إلى القهوة كمادة مضافة.

أو أضف هذا المسحوق إلى الماء الدافئ اشربه مثل الشاي.

كما يمكنك إضافة مسحوق نواة التمر إلى العصائر.



