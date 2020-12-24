نواة التمر.. أسر منتجة تبتكر فن صناعة اللوحات .. شاهد

ابتكر سيدات جمعية "سوا عالجنة" فن صنع اللوحات بنواة التمر واستغلال بعض بقايا النخيل .









وقالت إحدى رائدات جمعية "سوا عالجنة"، إن الفكرة جاءت من زائرة سودانية للجمعية كانت تعمل في تصنيع اللوحات بأقل الموارد مستغلة نواة التمر وبقايا النخيل مع ضم حرفة التطريز إليهما فيكون الناتج النهائى قطعة فنية مبتكرة ونادرة بأقل الإمكانيات.









وتابعت ، في حوارها مع "صدى البلد " أنهم قرروا التعاون معها لتدريب سيدات الجمعية على حرفة جديدة ليستطعن من خلالها تكوين ربح مادى واكتساب خبرة جديدة.









وأضافت إحدى العاملات بجمعية سوا عالجنة ، أنها كانت تعانى من شعور الوحدة وفقدان الذات وكان التدريب على صنع اللوحات بنواة التمور بمثابة طوق نجاه وفرصة لكسب المال مع اكتساب خبرة ومعرفة بحرفة جديدة تستطيع من خلالها الإنتاج وتحسين مستوى الدخل.







