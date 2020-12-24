ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نواة التمر.. أسر منتجة تبتكر فن صناعة اللوحات .. شاهد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:19 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسيني - أشرف العمدة - محمد المنشاوي
ابتكر سيدات جمعية "سوا عالجنة" فن صنع اللوحات بنواة التمر واستغلال بعض بقايا النخيل .


وقالت إحدى رائدات جمعية "سوا عالجنة"، إن الفكرة جاءت من زائرة سودانية للجمعية كانت تعمل في تصنيع اللوحات بأقل الموارد مستغلة نواة التمر وبقايا النخيل مع ضم حرفة التطريز إليهما فيكون الناتج النهائى قطعة فنية مبتكرة ونادرة بأقل الإمكانيات. 


وتابعت ، في حوارها مع "صدى البلد " أنهم قرروا التعاون معها لتدريب سيدات الجمعية على حرفة جديدة ليستطعن من خلالها تكوين ربح مادى واكتساب خبرة جديدة.


وأضافت إحدى العاملات بجمعية سوا عالجنة ، أنها كانت تعانى من شعور الوحدة وفقدان الذات وكان التدريب على صنع اللوحات بنواة التمور بمثابة طوق نجاه وفرصة لكسب المال مع اكتساب خبرة ومعرفة بحرفة جديدة تستطيع من خلالها الإنتاج وتحسين مستوى الدخل.


وتابعت إحدى العاملات ، أن فكرة المشروع كانت جذابة بالنسبة لها وهى ما شجعتها على التدرب معهم ، حيث أنها كانت إضافة لحرفتها الأساسية وهى الخياطة والتطريز .
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

كورونا يضرب القطبين| وفاة رئيس الزمالك.. وموسيمانى يثير القلق فى الأهلي

الأهلي يرفض طلب موسيماني بشأن الطاقم الطبي الجديد

انفراد.. تفاصيل عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة رئيس الزمالك قبل وفاته بكورونا

وفاة رئيس نادى الزمالك بعد صراع مع كورونا

بفستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار احتفالا بالكريسماس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطيرة الراعي.. خطوة بخطوة

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد

للاحتفال في البيت.. 5 خطوات بسيطة لتزيين المنزل في الكريسماس