نشرة المرأة والصحة.. مشروب طبيعي يخفف آلام البطن ويحرق الدهون ويزيد الطاقة.. 3 طرق فعالة لـ علاج ألم الكلى

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي:

يعدأحد الأسباب الرئيسية للوفاة التي يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة، ولكن الإقلاع عن التدخين قد يكون أمرًا شاقًا.

يشتكى الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام البطن وبالأخص النساء فى وقت الدورة الشهرية، كما أن بينهم من يتمتعون

، لذلك كشف الدكتور طلال السعدي، خبير التغذية، عن مشروب لعلاج كل هذا وله فوائد كبيرة كما أنه يساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن.

