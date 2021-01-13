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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. مشروب طبيعي يخفف آلام البطن ويحرق الدهون ويزيد الطاقة.. 3 طرق فعالة لـ علاج ألم الكلى

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:00 م
علاج الكلى
علاج الكلى
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نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي:


يعد تدخين السجائر أحد الأسباب الرئيسية للوفاة التي يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة، ولكن الإقلاع عن التدخين قد يكون أمرًا شاقًا.


يشتكى الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام البطن وبالأخص النساء فى وقت الدورة الشهرية، كما أن بينهم من يتمتعون بوزن زائد، لذلك كشف الدكتور طلال السعدي، خبير التغذية، عن مشروب لعلاج كل هذا وله فوائد كبيرة كما أنه يساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن.


حذر محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة، مؤكدا أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض وتصل لـ ١٩درجة مئوية غدا، الخميس.


يعاني الكثيرون من التهابات الكلى و آلام البطن والشعور بالقيء، فهي تحتاج للفحص المبكر وعلاج ألم الكلى، وذلك بمجرد شعورك بالاعراض ومعرفة الأسباب وراء الإصابة بها يجب التوجه إلى الطبيب لمعرفة أفضل طرق لـ علاج ألم الكلى.
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