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أخبار البلد

الصحة تحذر: التدخين يصيب بـ 5 أمراض قاتلة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:21 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل السل والإنفلونزا ونزلات البرد والالتهاب الرئوي ومتلازمة ضيق التنفس الحاد، مطالبة المدخنين بالإقلاع فورا عن التدخين. 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، في بيان، الأربعاء، أن الدراسات أشارت إلى وجود صلة بين شدة التدخين وسرطان الثدى عند النساء، لافتة إلى أن التدخين يزيد بدرجة كبيرة من خطر الإصابة بمعظم أنواع السرطان المرتبط بالتدخين. 
 
وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالمحافظة على الصحة مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.  
 
وأوضحت الوزارة أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
 
وأضافت الوزارة أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منهم 40 مادة تسبب السرطان.
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