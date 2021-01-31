ابنة سهير البارونى: البعض يعتقد أنها مازالت حية

قالت سحر شريف، نجلة الفنانة الراحلة سهير الباروني، إن البعض يعتقد أن والدتها مازالت على قيد الحياة، متابعةً أن الفن كان هوس أمها وكانت تختار الكلمات والمواقف التي تعلق مع الناس لتقدمها في أعمالها.





أضافت في مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل والدتها، أن حب الناس كان دافعًا لها لتجتهد أكثر، خاصةً وأنها عملت مع عمالقة الفن مثل فريد شوقي وفؤاد المهندس وكان الجميع يعمل بشكل جماعي لإنجاح الجميع لأنه أساس نجاح العمل.





تابعت أنه حتى الآن لازال البعض يسأل عن والدتها ولا يعلمون أنها متوفاة وهذا يدل على أن أدوارها خالدة مثل دور "فاطمة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع الفنان نور الشريف، مشيرةً إلى أن علاقة والدتها بالفنان فؤاد المهندس كانت علاقة خاصة جدًا، حيث كانت تعمل معه في المسرح وكان له حضور ضاغي وفي خلف الكواليس كان يتحاور معها في العمل بشكل مبدع.





أوضحت أن فؤاد المهندس كان أسطورة ومرح ولديه روح جميلة، مؤكدةً أن والدتها حزنت بشدة عند وفاته كما حزنت بوفاة الفنانة شويكار لأنها كانت صديقة لها.



