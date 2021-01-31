الجماهير تعلن غضبها من صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

خلال الساعات القليلة الماضية، حسم نادي الزمالك صفقات جديدة لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء، خاصةً بعد رحيل المهاجم الأول للفريق "مصطفي محمد" للاحتراف في تركيا، ونجح الزمالك في ضم اللاعب مروان حمدي المنتقل من صفوف مصر للمقاصة، والتونسي سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.









وقد رصدت عدسة صدى البلد آراء جماهير كرة القدم المصرية حول توقعاتهم لهذه الصفقات الجديدة، وهل ستشكل فارق في غياب لاعب كبير مثل مصطفى محمد؟ وهل سيحتفظ الزمالك بصدارة الدوري الممتاز ؟









في البداية ذكر عمر محمود أنه لا يؤيد ‏تعاقد نادي الزمالك مع سيف الجزيري خصوصًا لانه لا يشكل فارق مع الزمالك في المشاركات الافريقية، وعن رأيه بصفقة مروان حمدي أوضح أنها فرصة كبيرة له الانضمام لنادي الزمالك في هذا العمر الصغير، ويتمنى أن يحافظ الزمالك على الأداء ويواصل الصدارة.









وأضاف مراد كريم أن من وجهة نظره يرى الصفقات الجديدة لا تليق بنادي الزمالك ومنافسته على بطولات كبيرة، فمع كل الاحترام والتقدير للاعبين إلا انه كان يرجح مهاجم أجنبي ليعوض غياب مصطفى محمد.









وأوضح إبراهيم محسن أن الصفقات غير موفقة، ولا تفيد نادي الزمالك بالدرجة المطلوبة، ومن حق مصطفى محمد الاحتراف ولكن غيابه أزمة كبيرة في هجوم نادي الزمالك، ويتوقع انتفاضة الأهلي لصدارة الدوري مع المشاكل التي يواجهها الزمالك.







