ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قائمة أسوان لـ مباراة سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:00 ص
صدى البلد
Advertisements
رباب الهواري
أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الثانية والنصف عصرا ، على استاد بتروسبورت ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصرى الممتاز.


وجاءت قائمة الفريق الأسوانى:
حراسة المرمى: طلعت الجبلاوي، عمر رضوان، خالد وليد

خط الدفاع: 

محمد العشرى
محمد جابر
محمود شبانه
أحمد سالم صافى
أحمد صبحى
عمرو الحلوانى
أحمد بلية
أحمد دحروج

خط الوسط: 

هيثم الفيل 
محمد خليفة
عبد العزيز موسى
سالمون منساه
أحمد صغيرى 
أحمد خالد
إيمانويل إيجيبتور
أحمد الألفى


خط الهجوم: 

عمر الداحى
محمد أسامة
فادى طلعت
محمد جمال بيبو
عمرو ناصر

يذكر أن أسوان يحتل المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط، من 9 مباريات، فاز فى 2 وتعادل 3 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.

من جانب أخر أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان المسحة الطبية استعدادا للجولة الحادي عشر  أمام فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها غدا  الثلاثاء 2فبراير، على استاد بتروسبورت، الساعة 2.30 ظهرا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسوان يعلن قائمة فريق الكرة لموسم 2020 -2021

ضربة البداية.. إنبي وأسوان يقصان شريط افتتاح الدوري المصري.. اليوم

أسوان يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي

قائمة أسوان لمواجهة مصر المقاصة

الجبلاوي ورضوان لحراسة المرمى.. قائمة أسوان لمباراة غزل المحلة

قائمة فريق سيراميكا كيلوباترا لمواجهة انبي

ترشيحاتنا

مركز بحوث الإسكان يفجر مفاجأة عن عقار فيصل: آخر حاجة الهدم

سقطت من فوق الحصان.. فريال يوسف: تعرضت لإصابة خطيرة ودخلت المستشفى.. تفاصيل بالفيديو

دبي تغلق الحانات والنوادي بعد الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بكورونا

للأثرياء فقط.. قرار عاجل من قطر بشأن شرب الكحول في ملاعب كأس العالم

أخبار الفن: وفاة مخرج فوازير نيللى.. أحدث ظهور لنجل محمد هنيدى.. الحالة الصحية لـ عادل الفار

1.9 تريليون ودائع.. البنك الأهلي يزف بشرى للمواطنين حول فائدة الشهادة البلاتينية

Advertisements

وادي دجلة يتعاقد مع موهبة الأهلي في صفقة انتقال حر

هادي خشبة: بيراميدز أخطأ بالتعاقد مع رمضان صبحي.. واللوم يقع على من نصح اللاعب

عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات

زبير بيه يكشف نقاط القوة والضعف فى الدحيل.. ويؤكد: أفشة نسخة أبوتريكة الجديدة

أخبار الزمالك | أول ردة فعل من مصطفى محمد بعد انضمامه لـ جالطا سراي.. ومدير التعاقدات يدرس الاستقالة

ليفربول يتعاقد رسميا مع بين دافيز لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك

أول تعليق من سيف الدين الجزيري بعد الانضمام لـ الزمالك

جماهير مولودية الجزائر تخرب مقر النادي قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال.. فيديو

هادي خشبة: موسيماني ارتكب خطأين في مشاركة بواليا الأولى مع الأهلى

زبير بيه: الأهلي مضغوط أكثر أمام الدحيل.. طريقة تفكير موسيماني تغيرت مع الفريق

صفقة بيراميدز الجديدة يشارك في أول تدريب استعدادا لمواجهة فريقه السابق

غياب المثلوثي وشيكابالا.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للقاء المحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟