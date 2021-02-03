استشاري نفسي يحذر كل زوج وزوجة من هذه الأمور

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن كلا من الزوج والزوجة لديه طموحاته وامكانياته، واحيانا يكون هناك بعض الناس تتغاضى عن جزء "بتيجي على نفسها" في سبيل تحقيق جزء اخر سواء على الجانب الأسري والمهني مع الالتزام بكل الواجبات والحقوق ولكن مع عدم التنازل عن أولوياتها في المقام الأول، ولكن هذا يختلف على حسب الشخصين وهل هناك اتفاق مسبق ام لا.





وتابع الدكتور جمال فرويز، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الضروري عمل توازن بين العمل والحياة الاسرية لان هذه المعادلة الصعبة في تحقيق العلاقة الناجحة، وانه يجب ان ندرك "ان مفيش حد بيحقق كل حاجة، كده بنضحك على نفسنا، لاننا لازم هنتنازل عن حاجة"، منوها ان حالات الاتفاق فيما بين الشريكين تجعل الأمور أكثر استقرارا، ولكن مع عدم اغفال ان الطموحات يجب ان توضع وفقا للإمكانيات والقدرة على تحقيقها، وذكر "انا هناك الكثيرين مما يضعون طموحات اكثر منهم بكثير ومن امكانياتهم ما يسبب لهم الكآبة والعصبية وعدم الاستقرار النفسي".





وأوضح أن وضع الطموحات في قدر الإمكانيات المتاحة هو الافضل لنفسية الفرد السليمة، وخاصة ان تحقيق النجاحات السريعة او الكاذبة يمثل خطر كبير جدا، مشددا على ان انشغال كلا من الام والاب يهدد العلاقة الزوجية في أمور كثيرة ولكن في المقام الاول يكون الابناء، منوها: "كل المشاكل النفسية اللي بتكون في الولاد بتكون بسبب اول 5 و6 سنين في حياتهم".



