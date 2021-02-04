سلالات كورونا تتوحش وتثير مخاوف العلماء .. محاولات لإنتاج جرعات معززة ولقاحات جديدة .. فشل جميع أدوية الفيروس ضد المتغيرات

* تركيا تحذر من متغيرات كورونا الثلاث

* كوفاكس يرسل م لايين الجرعات من لقاح "أسترازينيكا" إلى افريقيا مع نهاية فبراير

* حيرة لدى العلماء بسبب قدرة المتغير البرازيلي على إحداث العدوى للمتعافين





يدرس العلماء جرعات معززة أو لقاحات جديدة يمكن أن تحمي من الفيروس المتطور أو سلالات معينة مع انتشار متغيرات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.





وبحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، حقيقًا لهذه الغاية ، تنتظر منظمة Open Orphan (ORPH.L) ، التي تعاقدت معها حكومة المملكة المتحدة في أكتوبر لتصميم تجارب التحدي البشري (التي تصيب المتطوعين عمدًا من أجل تحديد فعالية اللقاح) ، الموافقة التنظيمية للتجارب التي يمكن أن تساعد في تسريع الجيل الثاني من اللقاحات.





وقال الرئيس التنفيذي كاثال فريل ، في مقابلة حصرية مع "ياهو فاينانسيز"، الأربعاء، إن الشركة تكثف بالفعل في لندن مع تجديد مقهى لاستخدامه كمركز فحص للمتطوعين، بالإضافة إلى إعداد فندق مهجور ليكون حجرًا صحيًا كعيادة للتجارب.





قال فريل: "الفنادق مغلقة، المقاهي مغلقة ... لذا فهو استخدام رائع، إنه ذو قيمة كبيرة"، مشيرًا إلى أن السعة الإضافية البالغة 27 سريرًا من الفندق الذي تم تحويله تضيف إلى عيادة الحجر الصحي الحالية المكونة من 24 سريرًا الموجود لدى Open Orphan من قبل.





تتطلع الشركة إلى الصيف لبدء مثل هذه التجارب، في انتظار الموافقة التنظيمية. بحلول ذلك الوقت، سيكون جزء كبير من العالم قد دخل بالفعل في لقاحات الجيل الأول - خاصة في المملكة المتحدة، التي تعد رائدة في التطعيمات، مما يؤدي إلى تباطؤ انتشار الفيروس.





إذا تم تطعيم نصف العالم، فكيف ستختبر لقاحات الجيل الثاني؟ قال فريل:"نحن نكرر ما يستغرق عامًا في البرية، ونخفضه إلى ستة أسابيع".





أشارت شركات مثل فايزر و"مودرنا" إلى أنها تعمل على لقاحات جديدة أو معززات لمعالجة المتغيرات ، في حين قدمت "نوفافاكس" و"جونسون اند جوسنون" أول رؤية سريرية - على الرغم من أن البيانات لا تزال غير منشورة - حول كفاءات اللقاح عند مواجهته للمتغيرات الجديدة.





حتى الآن، تم العثور على ثلاثة من أكثر المتغيرات إثارة للقلق في الولايات المتحدة. غالبية الحالات التي تم اكتشافها والتي يزيد عددها عن 540 حالة هي من سلالة المملكة المتحدة (B.1.1.7)، مع حفنة من جنوب إفريقيا (B.1.351) وتم الكشف عن سلالات برازيلية (P.1). الأخيرين هما الأكثر إثارة للقلق بشأن فعالية اللقاح.





ازدواج الكمامة وزيادة التطعيمات





مع استمرار انتشار سلالة B.1.1.7 الأكثر قابلية للانتقال، يبحث العلماء في الكمامات المزدوجة كطريقة أفضل للحماية.





قال المدير الدكتورة روشيل والينسكي يوم الأربعاء إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تركز على تقديم التوجيه قريبًا.





قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه لا توجد حاليًا بيانات كافية لدعم الطريقة، لكن الإرشادات الحالية لم يتم اتباعها بالفعل.





وقال فاوتشي: "في الوقت الحالي، ليس لدينا امتثال شامل وكامل في جميع أنحاء البلاد لإجراءات الصحة العامة الأساسية اللازمة لمنع انتشار المرض".





في غضون ذلك، حققت الولايات المتحدة معلمًا جديدًا في إدارة ما معدله مليون لقاح يوميًا، مما يجعل هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في تحقيق 100 مليون لقاح في 100 يوم، وفقًا لمنسق فريق الاستجابة جيف زينتس.





إلى ذلك، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن البرنامج العالمي الذي يسعى لضمان الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا "كوفاكس"، خصص ملايين الجرعات من لقاح "أسترازينيكا" إلى البلدان الإفريقية، ويهدف لتسليمه لأول مرة بحلول نهاية شهر فبراير الجاري.





ومن المتوقع أن تتلقى نيجيريا ، أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان، 16 مليون جرعة، بينما تنتظر إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 9 ملايين و 7 ملايين جرعة على التوالي.





ووفقًا لتوقعات التوزيع المؤقتة التي نُشرت، اليوم الأربعاء، ستحصل البلدان الأفريقية الأخرى على عدد أقل من اللقاحات.





وكشفت دراسة بريطانية عن احتفاظ الأشخاص بالأجسام المضادة لفيروس كورونا عقب الشفاء لمدة 6 أشهر على الأقل، ما يجعل الاصابة بالفيروس ليست أقل من ذلك.





وقالت الدراسة وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن ما يقرب من 9% من سكان المملكة المتحدة أصيبوا بالفيروس، بحلول شهر ديسمبر الماضي.





وأظهرت الدراسة التي أجرتها مجموعة بحثية بريطانية، أن 99% من المشاركين في التجربة، والذين ثبت إصابتهم بالفيروس من قبل، احتفظوا بالأجسام المضادة لمدة 3 أشهر، فيما اختفظ 88% بالأجسام المضادة لمدة 6 أشهر.





وذكرت نعومي ألين، باحثة في هذه المجموعة: "رغم أننا لا نستطيع التأكد من علاقة ذلك بالمناعة، إلا أن النتائج تشير إلى أنه يمكن حماية الأشخاص من التقاط العدوى مجددًا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الإصابة.. ستسمح لنا المتابعة المطولة بتحديد المدة التي من المحتمل أن تستمر فيها هذه الحماية". فيما عثر على الاجسام المضادة بشكل اكبر لدى الشباب عن كبار السن.





تركيا وسلالات كورونا





وبالحديث عن سلالات ومتغيرات فيروس كورونا، حذر خبراء أتراك من ثلاث سلالات جديدة من فيروس كورونا من إنجلترا وجنوب إفريقيا والبرازيل تهدد العالم الآن بسبب ارتفاع معدل انتقالها.





وبحسب "أناضول" التركية، قام فريق من كبار الخبراء الطبيين في تركيا بإجراء تقييم مفصل للطفرات وخلصوا إلى أنه من المرجح أن تنتشر جميع المتغيرات الثلاثة في جميع أنحاء العالم في فترة قصيرة.





اكتشف البديل البريطاني، المعروف في الدوائر الطبية باسم "البديل المثير للقلق"، لأول مرة في النصف الثاني من شهر سبتمبر من العام الماضي.





وفي هذا الشأن، أثار المتغير البرازلي حيرة الأطباء لقدرته على إصابة الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس.





فشل جميع أدوية كورونا أمام متغيرات الفيروس





توصل العلماء إلى أن الأمل الكبير في العلاجات الدوائية ضد فيروس كورونا - الأجسام المضادة وحيدة النسيلة- فشلت في مواجهة أنواع مختلفة من "كوفيد 19"، مثل تلك التي ظهرت في جنوب إفريقيا والبرازيل.





توصل العلماء إلى أن الأمل الكبير في العلاجات الدوائية ضد فيروس كورونا - الأجسام المضادة وحيدة النسيلة- فشلت في مواجهة أنواع مختلفة من "كوفيد 19"، مثل تلك التي ظهرت في جنوب إفريقيا والبرازيل.





ولكن مما أثار استياء أولئك الذين يعملون على علاجات ضد المرض ، فشل جميع الأدوية المتنافسة الثلاثة الرئيسية، "ريجينيرون" والعقاقير التي تنتجها "إيلي ليلي" و"جلاكسو سميث كلاين" ضد واحد أو أكثر من المتغيرات.





قال نيك كاماك ، الذي يقود مسرع علاجات فيروس كورونا في Wellcome""، إن الأجسام المضادة لها مزايا هائلة كعلاجات. وهي مشتقة من استنساخ خلايا الدم البيضاء البشرية وتقليد تأثيرات جهاز المناعة. إنها آمنة للغاية، ومصممة خصيصًا لاستهداف الفيروس ويبدو أن استخدامها واعد للغاية في المرحلة المبكرة من المرض لمنعه من التقدم.





وأضاف:"جاء التحدي في عيد الميلاد عندما ظهرت هذه المتغيرات الجديدة - خاصة القادمة من جنوب إفريقيا والبرازيل. وقال إن التغييرات التي يحدثها الفيروس في بروتيناته المرتفعة تؤدي في الواقع إلى التخلص من هذه الأجسام المضادة".





وتابع:"لذلك، في الأساس، فإن معظم علاجات الأجسام المضادة الرائدة لكورونا والتي تعتبر أول علاجات للفيروس يجب أن أقول - لذا الأمل الكبير - ضاعت أمام المتغيرات الجنوب أفريقية والبرازيلية."





وأوضحت الصحيفة أن علاج "جلاكسو سميث كلاين" لايزال يعمل ضد المتغيرات، ولكن وليس ضد العلاج الذي ظهر في كنت في بريطانيا.ولكن مع تحور فيروس كورونا بقدر ما حدث بالفعل، لا يتوقع كاماك أن تكون أي من الأدوية الحالية فعالة لفترة طويلة.