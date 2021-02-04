ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 4 فبراير 2021 ... تعرف عليها

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الأسماك اليوم، الخميس 4 فبراير 2021، انخفاضًا في أسعار بعض الأصناف أهمها البلطي المزارع، وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.


وانخفض سعر البلطى المزارع "1" ليتراوح بين  17-19 جنيها للكيلو مقابل 18-20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين    14 - 16 جنيها للكيلو مقابل 15 - 17 جنيها للكيلو، فيما استقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37  جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110 جنيهات للكيلو. 


وانخفضت أسعار السمك البورى 1 لتتراوح بين 39- 45 جنيها للكيلو مقابل 40-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 29-35 جنيها للكيلو مقابل 32-38 جنيها للكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

 
وتراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 60 - 70 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.


واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.


واستقرت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا بين 30 – 130 جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 28-11-2020

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020.. تعرف عليها

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 12 ديسمبر 2020.. تفاصيل

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 17 - 12- 2020.. تفاصيل

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 14 يناير 2021 .. تعرف عليها

أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 16 -1- 2021

ترشيحاتنا

تعرف على السبب وراء انقطاع الخدمة عن تطبيق توكلنا السعودي لدخول الأسواق

نتنياهو يلغي زيارة البحرين والإمارات| اعرف السبب

أسباب الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي .. فيديو

وفاة عمي.. ابنة صلاح عبد الله تكشف مواقف مؤلمة تعرضت لها على الهواء

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

Advertisements

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

كيلو اللحمة بـ 60 جنيهاً.. ننشر أسعار اللحوم الحمراء بجميع أنواعها بالأسواق

فى ذكرى رحيله.. قصة حبس مجدى وهبة فى قضية مخدرات وعدد زيجاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك