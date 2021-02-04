رئيس سياحة النواب نطالب بقوانين مناهضة حرق الأسعار: ومينفعش 14 دولار إقامة كاملة للسائح

أشادت النائبة، نورا علي رئيس لجنة السياحه والطيران بمجلس النواب ،بمجهودات وزارة السياحة مطالبة ببذل مزيد من الجهد للاستغلال الأمثل لمبادرة البنك المركزي، مطالبة بقوانين لمناهضه حرق الأسعار، فليس من المعقول بقينا مقصد رخيص 14دولارا إقامة كاملة ده مينفعش ومزيد من الرقابة على الكيانات غير المرخصة في القطاع السياحي.









وطالب رئيس سياحة النواب في تعقيبها على بيان الوزير خالد عناني وزيرالسياحه والآثار في الجلسة العامة اليوم بحملة توعوية هدفها الوعي ، لضمان الاستغلال الأمثل للسياح ، منذ بداية التعليم الأساسي ونكون بعيد عن الشد والجذب اللي بيحصل من البياعين .











