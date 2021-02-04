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أخبار العالم

القبض على 147 ناشطا ومسئولا منذ الانقلاب في ميانمار

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشف نشطاء محليون في ميانمار، إلقاء القبض على 147 شخصا في ميانمار، منذ الانقلاب الذي نفذه قادة الجيش. 

وقال النشطاء إن السلطات الانقلابية في ميانمار ألقت القبض على 147 شخصا من نشطاء وسياسيين ومسئولين. 

فيما أعلن موقع فيسبوك الخميس أنّ السلطات في بورما فرضت قيودًا على بعض خدماته في هذا البلد حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفّذه الإثنين.

وقال متحدّث باسم الشركة في تصريحات صحفية "نحن ندرك أنّ الوصول إلى فيسبوك غير ممكن حاليًا لبعض الأشخاص".

وأضاف "نحضّ السلطات على إعادة الاتّصال حتى يتمكّن الناس في ميانمار من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والاطلاع على معلومات مهمة".

وتحظى منصة التواصل الاجتماعي بشعبية واسعة في ميانمار وهي وسيلة الاتصال الأساسية بالنسبة إلى كثيرين. وكثيرًا ما تستخدم الوزارات والإدارات الحكومية موقع فيسبوك لنشر بياناتها.

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