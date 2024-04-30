يدعمون فلسطين.. طلاب بالجامعات الأمريكية يتلقون تهديدات بالفصل.. تفاصيل

كشفت هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بأمريكا ، تفاصيل احتجاجات لطلاب الجامعات الأمريكية لدعم فلسطين ومناهضة العدوان الإسرائيلي.

وقالت هبة القدسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الجامعات الأمريكية تشهد مظاهرات كبيرة لدعم فلسطين ".

وأضافت هبة القدسي:" الطلاب في أمريكا تلقوا تهديدات بالإيقاف عن الدراسة والفصل من الجامعات ".

وتابعت هبة القدسي:" هناك اعتقالات لطلاب وتم اعتقال 900 طالب في مختلف الجامعات الأمريكية نتيجة مشاركتهم في مظاهرات دعم فلسطين ".

وأكملت هبة القدسي :" جامعة كولومبيا أعطت الطلبة مهلة لإنهاء المظاهرات الداعمة لفلسطين ".