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حوادث

الداخلية: ضبط 12444 شخصا لعدم ارتداء الكمامة وتحرير 613 مخالفة لقرارات الغلق

السبت 06/فبراير/2021 - 12:05 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (12444) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (172) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة ، وتحرير (613) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، نفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

كما يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (12444) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لنحو (12357) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال  (87) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (613) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (172) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1167) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
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