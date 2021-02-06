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رياضة

غياب طارق سامي مدافع سيراميكا كليوباترا عن مواجهة مصر المقاصة

السبت 06/فبراير/2021 - 06:35 م
طارق سامي
طارق سامي
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عبدالله هشام


أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، لنادي سيراميكا كليوباترا، استمرار غياب المدافع طارق سامي، لاعب الفريق الأول، عن مواجهة مصر المقاصة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار الطبيب إلى أن اللاعب يعاني من مزق في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، وبدأ مرحلة التدريبات الفردية داخل الملعب، تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشدد الدكتور فريد رضوان على أن قائمة الإصابات داخل الفريق لا تضم سوى طارق سامي، الذي سيشارك في التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة مصر المقاصة، في الثانية والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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